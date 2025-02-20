Китайские порты внедрят ИИ DeepSeek для оптимизации работы

В порту Нинбо-Чжоушань, третьем по величине контейнерном порту мира, DeepSeek интегрирован в систему автоматического контроля грузов. ИИ способен распознавать более 80% уникальных номеров контейнерных пломб, что значительно сокращает время на проверку. Ранее для этой задачи требовалось четыре сотрудника, теперь с ней справляется один. Также DeepSeek помогает быстрее реагировать на технические неисправности — время обработки ошибок теперь не превышает 30 минут.

Кроме того, порт тестирует ИИ в круглосуточной службе поддержки клиентов, которая уже использует модель Tongyi Qianwen от Alibaba. Новый цифровой помощник планируется запустить в первой половине года, а в будущем модель могут использовать и для управления кранами и системами безопасности.

В Гуанчжоу порт адаптировал DeepSeek для управления оборудованием и обработки финансовых данных. Искусственный интеллект позволяет быстрее выявлять и устранять поломки, а также повышает точность ввода данных.

Портовый оператор Hubei Port Group создает платформу на базе ИИ для управления логистикой в провинции Хубэй. Также компания тестирует применение DeepSeek в новых мультимодальных терминалах в порту Янлунь на реке Янцзы.