Китайские производители процессоров решили отказаться от импортных материалов

Так, ведущие китайские чипмейкеры Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и ChangXin Memory Technologies (CXMT) обратились к разработчикам микросхем, которые пользуются их производственными услугами, с просьбой отобрать для них, проверить и внедрить технологии местных поставщиков пластин, химикатов, газов и других материалов для производства чипов. SMIC производит процессоры, а CXMT — DRAM.

Вендоры планируют отказаться от поставок их западных партнёров из-за постоянных экспортных ограничений США. Китайские компании вынуждены это делать, так как включены в «чёрный список» Минфина США.

Поэтому стремление к локализации выходит за рамки усилий по использованию большего количества китайского оборудования для производства микросхем — сегмента, непосредственно пострадавшего от ужесточения американских санкций. Локализация производства процессоров в КНР выходит на новый уровень и распространяется на поставки сотен химических веществ, материалов и газов, потенциально вытесняя иностранных поставщиков с рынка.