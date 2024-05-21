Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 21:00
1 мин.

Китайские производители процессоров решили отказаться от импортных материалов

Санкции помогли
В Китае началась ещё более масштабная и «агрессивная» реализация политики полной замены импортных материалов для производства процессоров на фоне торговых санкций США.
Китайские производители процессоров решили отказаться от импортных материалов
© Lhzss8, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

Так, ведущие китайские чипмейкеры Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и ChangXin Memory Technologies (CXMT) обратились к разработчикам микросхем, которые пользуются их производственными услугами, с просьбой отобрать для них, проверить и внедрить технологии местных поставщиков пластин, химикатов, газов и других материалов для производства чипов. SMIC производит процессоры, а CXMT — DRAM.

Вендоры планируют отказаться от поставок их западных партнёров из-за постоянных экспортных ограничений США. Китайские компании вынуждены это делать, так как включены в «чёрный список» Минфина США.

Поэтому стремление к локализации выходит за рамки усилий по использованию большего количества китайского оборудования для производства микросхем — сегмента, непосредственно пострадавшего от ужесточения американских санкций. Локализация производства процессоров в КНР выходит на новый уровень и распространяется на поставки сотен химических веществ, материалов и газов, потенциально вытесняя иностранных поставщиков с рынка.