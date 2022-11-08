Китайские производители процессоров специально замедляют свои чипы из-за санкций США

Речь идёт о разработках Alibaba и Biren Technology, которые искусственно замедляют свои самые быстрые и передовые процессоры. Связано это с тем, что производством и выпуском чипов занимается TSMC и, чтобы избежать санкций США, компании вынуждены прибегать к подобным действиям.

Сообщается, что чипы в ускорителях вычислений Biren BR100 должны были работать на скорости в 640 ГБ/с, но американские ограничения не позволяют достигать двунаправленной передаче данных значений выше 600 ГБ/с.

В связи с этим, судя по официальному сайту чипа, его работу пришлось ограничить скоростью в 576 ГБ/с.