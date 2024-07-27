Наука и технологии
Опубликовано 27 июля 2024, 15:45
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Китайские производители смартфонов «вышибли» Apple из пятёрки лидеров в стране

В топ-5 вошли только китайские производители
У компании Apple начался спад продаж на китайском рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчёты аналитических агентств Canalys и IDC.
Китайские производители смартфонов «вышибли» Apple из пятёрки лидеров в стране
© zhang kaiyv / Unsplash

Согласно открытой информации, во втором квартале 2024 года Apple выбыла из топ-5 лидеров продаж в Китае. Как отмечается, это произошло впервые с 2020 года.

Рыночная доля Apple впервые за четыре года сократилась до 14%, в штуках компания смогла продать в Китае только 9,7 млн айфонов. В аналогичный период 2023 года доля Apple составляла 16%.

При этом в пятёрку лидеров впервые вошли только китайские вендоры. Об этом также сообщило аналитическое агентство IDC.

© IDC

Так, на первом месте оказался vivo — с рыночной долей 19%, или 13,1 млн проданных устройств; во втором квартале продажи компании поднялись на 15%. Второе место закрепилось за OPPO, доля рынка который составила 16%, в штуках — 11,3 млн смартфонов. Третье место заняла Honor с долей рынка в 15% и с 10,7 млн проданных устройств. У Huawei четвёртая позиция — 15% и 10,6 млн смартфонов, а Xiaomi отказалась на пятом месте с долей в 14% и 10 млн устройств.