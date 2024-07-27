Китайские производители смартфонов «вышибли» Apple из пятёрки лидеров в стране

Согласно открытой информации, во втором квартале 2024 года Apple выбыла из топ-5 лидеров продаж в Китае. Как отмечается, это произошло впервые с 2020 года.

Рыночная доля Apple впервые за четыре года сократилась до 14%, в штуках компания смогла продать в Китае только 9,7 млн айфонов. В аналогичный период 2023 года доля Apple составляла 16%.

При этом в пятёрку лидеров впервые вошли только китайские вендоры. Об этом также сообщило аналитическое агентство IDC.