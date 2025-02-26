Китайские разработчики научили робота делать сальто

Компания опубликовала снимки, на которых видно, как робот на изготовке к сальто сначала приседает и вытягивает руки вперёд и вверх, а затем делает быстрый мах. После этого PM01 проворачивает руки в плечевом суставе и одновременно отталкивается ногами от пола.

Сделав полный оборот, робот резко останавливает руки. А накопленная энергия передается телу, что позволяет гуманоиду подпрыгнуть в воздух и выполнить сальто.

Причём сальто сделано вперёд, тогда как раньше гуманоидные роботы могли деть только обратное сальто. Отмечается, что первый робот, выполнивший сальто, — гидравлический робот Atlas компании Boston Dynamics, который продемонстрировал акробатический элемент в 2017 году. В 2024 году сальто повторили робот H1 китайской компании Unitree и новая полностью электрическая версия Atlas.