Китайские разработчики выдали свой проект за криптовалюту TON Павла Дурова

Так, в начале сентября на различных криптобиржах появился токен TON, капитализация которого на сегодняшний день составляет около 12 млн долларов (400 млн токенов по 3 цента за каждый). Что интересно, у проекта даже есть собственный сайт tonbus.com, который в свою очередь ссылается на официальный твиттер и сайт мессенджера Telegram Павла Дурова.

Судя по имеющимся данным, за поддельным TON стоит сообщество Chinese TON Community, которое еще весной 2020 года заявило о планах выпустить свою версию TON, параллельно выступив с критикой Free TON от TON Labs. Отметим, что на данный момент цена одного токена на момент написания текста упала с 10 центов до 3 центов за штуку.