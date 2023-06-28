Китайские слова предложили записывать русскими буквами

Исследователи из Донского государственного технического университета разработали систему обозначения китайских слов буквами русского алфавита.

В 1950-х годах Китай отказался от кириллицы для фонетической записи и начал использовать английский алфавит — так называемую систему пиньинь. Поэтому сейчас изучающему китайский русскоязычному человеку нужно сначала фактически выучить английский алфавит и правила его чтения. Кроме того, 75% английских слов читаются не по правилам, что дополнительно усложняет изучение восточного языка.

В сентябре 2022 года студенты ДГТУ предложили делать фонетическую запись с китайского языка сразу на русский и наоборот — без обращения к пиньиню. На работу над проектом — уже третьей по счету транскрипционной системой — ушло девять месяцев.

Лингвисты протестировали систему среди студентов, никогда не изучавших китайский язык. Один и тот же текст был транскрибирован на кириллице и на пиньине. Выяснилось, что текст, прочитанный русскими буквами, отличался от корректного произношения на 0,04%, а английскими — на 15,5%.

В настоящее время исследователи закрепляют авторские права на разработку и адаптируют учебные материалы. Планируется, что в будущем фонетический алфавит будет выложен в открытый доступ.