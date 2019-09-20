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Китайские СМИ заставят сдавать экзамен на лояльность к главе государства

Провалившие тест получат вторую попытку
Благодаря изданию South China Morning Post стало известно, что около 10 тыс журналистов из 14 государственных онлайн-изданий в Пекине обяжут пройти тестирование на лояльность Си Цзиньпину, а также знание коммунистической идеологии. Далее, по планам местного правительства, проверку должны будут пройти абсолютно все журналисты, работающие в государственных СМИ Китая.

Что интересно, даже подобного рода тестирование обзаведется возможностью выполнения при помощи специально созданного мобильного приложения Xuexi Qiangguo. Китайское издание, рассказавшее о тестировании, уточняет, что приложение изначально было создано для того, чтобы выкладывать там новости, статьи, видео и целые документальные фильмы об идеологии Коммунистической партии Китая и главы государства.

Предстоящее тестирование планируется будет состоять из пяти разделов. Как минимум два из них будут посвящены политическому мышлению Си Цзиньпина и один — учению марксизма. Для подготовки представителей СМИ, которым предстоит сдать экзамен, 23 сентября в приложении будут выложены примеры вопросов.

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