Китайские СМИ заставят сдавать экзамен на лояльность к главе государства

Что интересно, даже подобного рода тестирование обзаведется возможностью выполнения при помощи специально созданного мобильного приложения Xuexi Qiangguo. Китайское издание, рассказавшее о тестировании, уточняет, что приложение изначально было создано для того, чтобы выкладывать там новости, статьи, видео и целые документальные фильмы об идеологии Коммунистической партии Китая и главы государства.

Предстоящее тестирование планируется будет состоять из пяти разделов. Как минимум два из них будут посвящены политическому мышлению Си Цзиньпина и один — учению марксизма. Для подготовки представителей СМИ, которым предстоит сдать экзамен, 23 сентября в приложении будут выложены примеры вопросов.