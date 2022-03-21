Китайские спутники будут передавать снимки Земли почти в реальном времени

Что интересно, авторы проекта под названием Luojia-3 01 уже заявили о том, что высококачественные изображения будут доступны всем пользователям. Разница между моментом съёмки и получением фото на планете составит всего лишь 10 минут.

Сообщается, что полноценный запуск первого спутника Luojia-3 01 запланирован на июль 2022 года. Качество полученных снимков будет настолько высоким, что по ним можно будет определить марку машины, снятой из космоса.

Несмотря на запуск спутника в июле, до конца остаётся неизвестным, когда именно состоится открытие сервиса для обычных пользователей.