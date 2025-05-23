Китайские тайконавты обнаружили на космической станции необычную бактерию

Эта бактерия, тесно связанная с земной Niallia circulans, которая встречается в почве, сточных водах и кишечнике человека, демонстрирует мутации, повышающие её устойчивость к радиации и стрессу. На станции микроорганизмы выявили тайконавты: колонии Niallia tiangongensis жили на оборудовании для наблюдения за поведением микроорганизмов во время длительных космических полётов. Микробы были изолированы и исследованы.

Бактерия демонстрирует такие способности, как переработка желатина и формирование прочных биоплёнок, что крайне важно для выживания в условиях ограниченных ресурсов. Эти характеристики указывают на потенциал для дальнейшего изучения в космической медицине и различных земных отраслях, таких как сельское хозяйство и биотехнологии. Это открытие следует за предыдущими находками «адаптированных» микроорганизмов в космосе: в марте 2021 года микробы впервые были обнаружены на МКС.