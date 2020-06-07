Китайские ученые могли знать о смертельности COVID-19 до того, как об этом узнал весь мир

Для того, чтобы выяснить, не скрывал ли Китай данные о коронавирусе нового типа, независимая группа Caixin провела расследование. Выяснилось, что ученые страны имели на руках образцы больных, которые подтверждали существование смертельного коронавируса нового типа еще до того, как об этом узнали мировые органы здравоохранения. Более того, в одной из лабораторий КНР имелись подтверждения того, что вирус является заразным.

Также, по данным Caixin, в Китае имел место быть приказ, который накладывал запрет на публикацию любых данных о “результатах тестирования патогенов или экспериментальной деятельности” без официального согласия. По данным исследователей, если бы Китай начал предпринимать действия хотя бы на три недели быстрее, это бы позволило уменьшить количество случаев инфицирования на 95%.