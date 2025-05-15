Китайские ученые нашли стеклянную «бусинку» в образцах с Луны

Небольшой фрагмент, диаметром всего несколько миллиметров, был извлечен из базальтовой равнины Oceanus Procellarum («Океан бурь») на видимой стороне Луны.

По словам исследователей из Нанкинского университета, возглавляемых Чен-Лонг Дингом, «бусинка» сформировалась примерно 68 млн лет назад в результате мощного астероидного удара, который раскалил лунные породы до экстремальных температур.

Она состоит в основном из оксида магния, что резко контрастирует с преобладающими в этом регионе вулканическими породами.

Предполагается, что удар, создавший эту «бусинку», был достаточно сильным, чтобы выбросить материал из верхней мантии Луны на поверхность. Это открытие дает редкую возможность изучить недра спутника Земли, до которых обычно невозможно добраться.

Исследователи также связывают происхождение бусинки с древним бассейном Имбриум, который образовался около 4 млрд лет назад и, вероятно, оставил следы мантии на поверхности Луны.