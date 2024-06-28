Китайские ученые разработали новую технологию 3D-печати

Исследователи из Института передовых технологий города Шэньчжэнь (SIAT) Китайской академии наук (CAS) совместно с коллегами из Харбинского технологического института представили метод печати с регулируемым диаметром филамента (FDA-3DP).

Новая технология позволяет создавать структуры с плавным изменением размера пор по всей детали. Этого добиваются за счет изменения скорости и высоты печати в процессе работы.

Метод FDA-3DP совместим с традиционными 3D-принтерами на основе экструзии. Он позволяет создавать объекты с градиентной пористостью не только по прямой линии (1D), но и на плоскости (2D) и в объеме (3D).

Разработка китайских ученых расширяет возможности 3D-печати и найдет применение в различных областях. Новая технология позволит создавать искусственные кости, хрящи и кровеносные сосуды с заданными свойствами.