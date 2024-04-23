Китайские ученые разработают лазерный двигатель для подводных лодок

Новая технология позволяет генерировать почти 70 000 ньютонов тяги с использованием всего 2 мегаватт лазерной мощности. Это возможно благодаря передаче лазерного излучения через оптические волокна, покрывающие корпус подводной лодки.

Лазерные импульсы не только создают тягу, но и испаряют морскую воду, образуя пузырьки по всей поверхности лодки, что значительно снижает сопротивление воды. Теоретически, это позволит подводной лодке двигаться быстрее скорости звука, не выдавая своего местоположения механическими вибрациями, обычно присущими подводным лодкам.

Такая технология, называемая «подводным лазерным индуцированным плазменным волновым приводом», имеет широкие перспективы применения в области скрытного движения подводных лодок.