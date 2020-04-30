Наука и технологии
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Китайские ученые сообщили, что коронавирус будет появляться каждый год заново
Так как инфекция не исчезнет внезапно, как это было с SARS в 2002 году
Американское издание Bloomberg опубликовало свежий материал, в котором говорится о том, что китайские ученые сообщили следующее: по всей видимости, коронавирус будет появляться каждый год заново, так как его не получится искоренить окончательно из-за большого количества бессимптомных случаев.
Соответствующая теория была выдвинута исследователями из Китайской академии медицинских наук. Они предположили, что человечество будет вынуждено сталкиваться с новой коронавирусной инфекцией каждый год, так как по их подсчетам, крайне маловероятно, что новый вирус исчезнет так же, как в свое время исчез SARS.
”Скорее всего, это будет эпидемия, которая долгое время будет сосуществовать с человеком и станет сезонной”, — рассказал директор Института патогенной биологии при Китайской академии медицинских наук Цзинь Ци. Таким образом, вполне вероятно, что в будущем коронавирус станет для человечества чем-то похожим на более привычный для нас сезонный грипп.