Китайские ученые спасут вымирающих животных при помощи клонирования

Клонирование животных стало возможно благодаря технологий генного редактирования. Сообщается, что для того, чтобы создать клон панды потребуются другие виды. *“В прошлом был прецедент, когда при помощи собаки удалось клонировать волка. Это означает, что панды могут быть рождены совсем другими животными. Разумеется, это непростая задача, к тому же для ее выполнения нам потребуются дополнительные исследовательские материалы”, - сообщил замглавы компании.

Также стало известно, благодаря все того же генного редактирования станет возможным устранение некоторых болезней. ”Помимо атеросклероза генное редактирование может быть применено для лечения аутизма. У собаки в плане системы пищеварения и прочих функциональных особенностей организма есть много общего с человеком - дальнейшие опыты позволят усовершенствовать соответствующие методы, создать модель по излечению этих недугов”, - поделился Ван Инн.