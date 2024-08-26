Китайские ученые успешно добыли воду из камня, доставленного на Землю с Луны

Эта технология была успешно опробована на образцах, доставленных на Землю миссией «Чанъэ-5». Исследователи выяснили, что лунный грунт содержит атомарный водород, который при высоких температурах (1200-1500 градусов) восстанавливает оксиды металлов, в результате чего образуется вода.

Результаты экспериментов показали, что из 1 г реголита можно получить до 76 мг воды и 157 мг чистого железа.

Это открытие может существенно облегчить будущее освоение Луны, так как позволит производить воду непосредственно на месте, сократив необходимость доставки больших объемов с Земли.

В перспективе эта технология может стать ключевой для обеспечения лунных колоний необходимой жидкостью и ресурсами.