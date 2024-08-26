Китайские ученые успешно добыли воду из камня, доставленного на Землю с Луны

Опубликовано 26 августа 2024, 07:59
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Китайские ученые успешно добыли воду из камня, доставленного на Землю с ЛуныКолонизаторы Луны на низком старте
Китайские ученые совершили значительный прорыв в исследовании лунного грунта, разработав методику извлечения воды из реголита, даже если концентрация H2O в нем минимальна.
Эта технология была успешно опробована на образцах, доставленных на Землю миссией «Чанъэ-5». Исследователи выяснили, что лунный грунт содержит атомарный водород, который при высоких температурах (1200-1500 градусов) восстанавливает оксиды металлов, в результате чего образуется вода.
Результаты экспериментов показали, что из 1 г реголита можно получить до 76 мг воды и 157 мг чистого железа.
Это открытие может существенно облегчить будущее освоение Луны, так как позволит производить воду непосредственно на месте, сократив необходимость доставки больших объемов с Земли.
В перспективе эта технология может стать ключевой для обеспечения лунных колоний необходимой жидкостью и ресурсами.