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Китайские ученые впервые обнаружили живой COVID-19 на упаковке замороженных продуктов
Но его уровень заразности оказался “очень низок”
В сети появилась информация о том, что китайские ученые впервые обнаружили живой COVID-19 на упаковке замороженных продуктов. Это удивительно хотя бы потому, что ранее эксперты находили лишь частицы коронавируса в таких условиях.
Живой вирус удалось обнаружить на упаковке импортной замороженной трески, говорится на официальном сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний. При этом в качестве причины, благодаря которой вообще обнаружилось все это, называется вспышка инфекции в Циндао на востоке страны.
Специалисты, обнаружившие COVID-19 на замороженной упаковке заявляют, что это первый случай фиксирования длительного нахождения вируса на упаковке вне лабораторных условий. При этом ученые все же уточнили, что риск заражения при столкновении с вирусом с упаковки замороженных продуктов “очень низок”,