Китайские ученые впервые обнаружили живой COVID-19 на упаковке замороженных продуктов

Живой вирус удалось обнаружить на упаковке импортной замороженной трески, говорится на официальном сайте китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний. При этом в качестве причины, благодаря которой вообще обнаружилось все это, называется вспышка инфекции в Циндао на востоке страны.

Специалисты, обнаружившие COVID-19 на замороженной упаковке заявляют, что это первый случай фиксирования длительного нахождения вируса на упаковке вне лабораторных условий. При этом ученые все же уточнили, что риск заражения при столкновении с вирусом с упаковки замороженных продуктов “очень низок”,