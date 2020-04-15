Китайские ученые выяснили, как кондиционер влияет на распространение коронавируса

Исследование было инициировано после того, как стало известно о достаточно интересном случае: сразу три семьи, в общей сложности 10 человек, заболели коронавирусом после того, как отобедали в одном и том же ресторане на юге Китая. В итоге ученые пришли к выводу, что воздушный поток из кондиционера мог оказаться тем самым источником распространения коронавируса по всему помещению через обыкновенную каплю.

Также эксперты призывают места общественного питания отнестись максимально серьезно к данной проблеме, а также увеличить расстояния между столами, когда страны начнут выходить из карантина. Таким образом, считают ученые, можно будет избежать повторного всплеска заражений после окончания всеобщей изоляции.