Китайские учителя начали использовать нейросеть для проверки контрольных работ

Опубликовано 08 февраля 2024, 15:38
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Китайские учителя начали использовать нейросеть для проверки контрольных работЭто ускоряет процесс
В Китае среди учителей растёт популярность нейросети ZipGrande, которой пользуются уже 750 тысяч человек.
ZipGrande представлена в качестве мобильного приложения и используется для быстрой поверки экзаменационных и контрольных работ в школах. Достаточно навести приложение с включённой камерой на текст и нейросеть сразу проверит работу на ошибки. У 60% опрошенных преподавателей проверка учебных работ отнимает больше всего времени.
В приложении доступна функция «Студенческий портал», благодаря которой онлайн-тесты ученикам можно назначать внутри приложения и выставлять оценки.