Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2024, 15:38
1 мин.

Китайские учителя начали использовать нейросеть для проверки контрольных работ

Это ускоряет процесс
В Китае среди учителей растёт популярность нейросети ZipGrande, которой пользуются уже 750 тысяч человек.

ZipGrande представлена в качестве мобильного приложения и используется для быстрой поверки экзаменационных и контрольных работ в школах. Достаточно навести приложение с включённой камерой на текст и нейросеть сразу проверит работу на ошибки. У 60% опрошенных преподавателей проверка учебных работ отнимает больше всего времени.

В приложении доступна функция «Студенческий портал», благодаря которой онлайн-тесты ученикам можно назначать внутри приложения и выставлять оценки.

Источник:Involta
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#нейросеть
,
#школа
,
#технологии
,
#Китай