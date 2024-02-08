Китайские учителя начали использовать нейросеть для проверки контрольных работ

ZipGrande представлена в качестве мобильного приложения и используется для быстрой поверки экзаменационных и контрольных работ в школах. Достаточно навести приложение с включённой камерой на текст и нейросеть сразу проверит работу на ошибки. У 60% опрошенных преподавателей проверка учебных работ отнимает больше всего времени.

В приложении доступна функция «Студенческий портал», благодаря которой онлайн-тесты ученикам можно назначать внутри приложения и выставлять оценки.