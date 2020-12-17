Китайские учёные научились лечить зубы без пломб

Стоит отметить, что китайские эксперты сумели сделать то, что ещё несколько лет назад считалось совершенно невозможным. Наука считала, что раз формирование зубной эмали происходит лишь в период развития зуба с помощью клеток амелобласты, то и восстановить её в зрелом возрасте не представляется реальным.

Но учёным из Китая удалось сделать это. Они создали препарат, полностью восстанавливающий процесс формирования эмали. А для демонстрации того, что их разработка не фейк, они показали его работу, нанеся на поврежденную эмаль зуба человека. В итоге препарат сросся с остатками естественной эмали.

По словам создателей, их методика станет широко распространённой по всему миру. Произойти это должно уже в ближайшие 1,5 - 2 года, заявили китайские учёные.