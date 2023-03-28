Наука и технологии
08:48, 28 марта 2023
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Китайские учёные обнаружили «водохранилища» на Луне

Очень миниатюрные, но порой жизненно необходимые

Исследовательская группа под руководством профессора Сена Ху из Института геологии и геофизики Китайской академии наук обнаружила, что ударные стеклошарики в образцах лунного грунта, полученных в ходе миссии «Чанъэ-5», содержат воду.

Китайские учёные обнаружили «водохранилища» на Луне

Фото: SETI

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience, свидетельствуют о том, что эти стеклянные шарики могут представлять собой новый резервуар воды на Луне, играющий важную роль в круговороте воды на поверхности спутника Земли.

Они, по своей сути, действуют как буфер для входа и выхода воды, полученной в результате солнечного ветра. Считается, что эти бусины, содержание воды в которых достигает 2 000 мкг.г-1, а характеристики крайне обеднены дейтерием, происходят от солнечного ветра.

Китайские учёные обнаружили «водохранилища» на Луне

SciTechDaily

Данное открытие очень важно для будущих миссий по исследованию Луны, поскольку вода на её поверхности может быть использована для утилизации ресурсов на месте. Полученные результаты также позволяют предположить, что ударные стекла на других безвоздушных телах Солнечной системы могут быть способны накапливать и высвобождать воду, полученную в результате солнечного ветра.

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