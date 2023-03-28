Китайские учёные обнаружили «водохранилища» на Луне

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Geoscience, свидетельствуют о том, что эти стеклянные шарики могут представлять собой новый резервуар воды на Луне, играющий важную роль в круговороте воды на поверхности спутника Земли.

Они, по своей сути, действуют как буфер для входа и выхода воды, полученной в результате солнечного ветра. Считается, что эти бусины, содержание воды в которых достигает 2 000 мкг.г-1, а характеристики крайне обеднены дейтерием, происходят от солнечного ветра.