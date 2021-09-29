Китайские учёные пообещали «зажечь искусственное Солнце» в ближайшие годы

Теперь дело осталось за малым — получит одобрение на запуск проекта со стороны местных властей. Если это пройзодёт, то, по словам специалистов, они смогут зажечь «искусственное солнце» примерно через 10 лет, сообщает South China Morning Post.

На фоне того, что ещё в мае китайским учёным удалось поддерживать температуру плазмы на опытном термоядерном реакторе HL-2M Tokamak на уровне 120 млн °C в течение 101 секунды, это заявление не кажется сказанным лишь ради красного словца.

Отметим, что от следующих тестов ожидают увеличения удержания температуры плазмы на рекордном уровне до 400 секунд, а затем и до 1000 секунд.