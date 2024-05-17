Китайские учёные придумали новый способ заморозки человеческого мозга

Для своего метода учёные использовали стволовые клетки эмбриона человека, чтобы выращивать образцы головного мозга и проводить криогенную обработку. Это позволяет сохранить полноценную мозговую ткань со всеми веществами и «живыми» нейронами. Что предполагает в будущем возможность заморозки мозга на неопределённый срок для последующего восстановления нормального функционирования.

По словам исследователей из университета Фудань в Китае, метод направлен на решение проблемы продления жизни и борьбы с естественным старением.