Китайские учёные придумали новый способ заморозки человеческого мозга

Опубликовано 17 мая 2024, 19:30
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Китайские учёные придумали новый способ заморозки человеческого мозгаДля борьбы со старением
Китайские учёные заявили о создании прорывного метода криогенной заморозки человеческого мозга. Мозговая ткань замораживается в жидком азоте и это поможет продлить человеческую жизнь.
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Для своего метода учёные использовали стволовые клетки эмбриона человека, чтобы выращивать образцы головного мозга и проводить криогенную обработку. Это позволяет сохранить полноценную мозговую ткань со всеми веществами и «живыми» нейронами. Что предполагает в будущем возможность заморозки мозга на неопределённый срок для последующего восстановления нормального функционирования.
По словам исследователей из университета Фудань в Китае, метод направлен на решение проблемы продления жизни и борьбы с естественным старением.