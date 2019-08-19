Китайские власти используют Twitter для борьбы с оппозицией

И казалось бы, подобное поведение не должно кого-либо шокировать. Всем известно, что китайское правительство подавляет критиков, выражающих несогласие в Twitter, несмотря на то, что сервис заблокирован за пределами Гонконга. Страна полна решимости контролировать политическую беседу в социальных сетях независимо от того, видит ли оппозиционное мнение большинство китайцев.

Но в это же время Twitter, получается, находится в достаточно неловком положении. Так, хоть соцсеть и является частым инструментом для политических манипуляций, теперь сервис столкнулся еще и с тем, что Китай использует рекламу в Twitter в качестве пропагандистского оружия для подавления политической оппозиции. И у соцсеть находится в очень незавидном положении. С одной стороны, если Twitter будет продолжать показывать подобную рекламу, сервис рискует оттолкнуть Гонконг и сторонников свободы слова. С другой стороны, блокировка рекламы, поддерживаемой правительством Китая, может спровоцировать резкий ответ с трудно предсказуемыми последствиями.