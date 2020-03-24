Китайские власти планируют открыть для въезда провинцию, где зародился коронавирус, в начале апреля

Так, в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона имеется информация о том, что в административном центре провинции Ухань уже 8 апреля будут сняты все ограничения. Учитывая, что карантин в регионе действовал аж с 23 января, можно предположить, что местные власти сумели добиться полного излечения всех тех, кто мог бы передать новую болезнь людям извне.

При этом власти провинции уже заявили, что несмотря на снятие карантина, они продолжат придерживаться всех тех рекомендаций, благодаря которым Китаю удается максимально качественно сдерживать распространение вируса по планете с куда большей скоростью, чем это происходит сейчас.