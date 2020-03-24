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Китайские власти планируют открыть для въезда провинцию, где зародился коронавирус, в начале апреля
Власти региона рассчитывают на то, что в связи с этим новых вспышек эпидемии не предвидится
В сети появилась достаточно интересная информация: китайские власти планируют открыть для въезда и выезда провинцию Ухань, которая считается местом зарождения коронавируса, пандемия которого охватила всю планету. Судя по имеющимся данным, случится это уже в начале апреля.
Так, в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона имеется информация о том, что в административном центре провинции Ухань уже 8 апреля будут сняты все ограничения. Учитывая, что карантин в регионе действовал аж с 23 января, можно предположить, что местные власти сумели добиться полного излечения всех тех, кто мог бы передать новую болезнь людям извне.
При этом власти провинции уже заявили, что несмотря на снятие карантина, они продолжат придерживаться всех тех рекомендаций, благодаря которым Китаю удается максимально качественно сдерживать распространение вируса по планете с куда большей скоростью, чем это происходит сейчас.