Китайские власти поддержали владельцев TikTok в борьбе с правительством США

”Мы считаем, что им следует защищать свои законные интересы при помощи «правового оружия»”, — заявил китайский чиновник. При этом он также добавил, что власти страны примут все необходимые меры для того, чтобы местные компании почувствовали “твердую поддержку”. Что же до действий, предпринятых американским правительством, то Лицзянь отметил, что это нельзя трактовать никак иначе, кроме как нападки основанные на клевете и откровенной лжи.

Напомним, что накануне, 23 августа, стало известно, компания Bytedance, владеющая сервисом TikTok, намерена подать иск в суд на администрацию действующего американского президента Дональда Трампа в связи с последними событиями.