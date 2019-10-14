Китайские власти подвергли иностранные компании жёсткой цензуре

В числе компаний, которые были вынуждены извиниться перед Китаем, в разное время были замечены ASICS, Calvin Klein, Coach, Fresh, Givenchy, Pocari Sweat, Valentino, Versace и Swarovski. Всем этим компаниям пришлось извиняться перед правительством Поднебесной из-за разных мелочей, чаще всего связанных с Тайванем.

Также Китай потребовал извинений и от Zara — компания имела неосторожность указать на своем сайте все ту же Тайвань как отдельное государство. Схожим образом и Audi были вынуждены принести свои извинения за отсутствие Тайваня на карте Китая.

Что же касательно технологических гигантов, то больше всего “досталось” Apple — мало того что компания буквально на днях была вынуждена удалить приложение, демонстрирующее расположение полицейских в Гонконге из AppStore, так еще она удалила и эмодзи флага Тайваня в iOS 13.1 для жителей Гонконга и Макао. Blizzard, в свою очередь, была вынуждена забанить игрока за поддержку протеста в Гонконге, а Google убрали с виртуальных полок Play Market игру о протестах в Гонконге.