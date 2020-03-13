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Китайские власти считают, что коронавирус в страну завезли военные из США
Соединенные Штаты пока что не сделали никаких ответных заявлений
В сети появилась информация о том, что китайские власти на полном серьезе предполагают, что коронавирус мог быть завезен в страну американскими военными. По крайней мере об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в своем личном Twitter-аккаунте.
”Когда в США появился "нулевой" пациент? Сколько людей инфицированы? В какие больницы они были госпитализированы? Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны! Обнародуйте данные о зараженных коронавирусом в США! США должны все нам объяснить!”, — написал китайский чиновник.
По мнению онлайн-ресурса Trending Politics, власти Китая таким образом пытаются снять с себя ответственность за новую пандемию. В свою очередь американские власти на данный момент не дали никаких комментариев по поводу предположения китайского чиновника.