Китайские власти вызвали Nvidia из-за рисков безопасности чипа H20

Опубликовано 31 июля 2025, 13:141 мин.
Китайские власти вызвали Nvidia из-за рисков безопасности чипа H20Пекин обеспокоен возможной угрозой приватности данных
Китайское управление по вопросам киберпространства провело встречу с представителями американской компании Nvidia, чтобы обсудить возможные угрозы безопасности, связанные с чипом H20. Власти КНР попросили компанию разъяснить, есть ли в устройстве функции, которые могут представлять риск в виде встроенных «чёрных ходов» — скрытых каналов доступа.
Поводом для встречи стали инициативы американских законодателей, которые ранее предложили оснастить экспортируемые ИИ-чипы механизмами отслеживания и определения местоположения. Это вызвало обеспокоенность китайских властей, так как подобные функции могут повлиять на конфиденциальность пользовательских данных в стране.
В апреле власти США временно запретили поставки H20 в Китай, но уже в июле это ограничение было снято. Несмотря на это, китайские регуляторы продолжают внимательно следить за поставками американских технологий, особенно на фоне усиливающегося давления со стороны Вашингтона.