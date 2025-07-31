Китайские власти вызвали Nvidia из-за рисков безопасности чипа H20

Поводом для встречи стали инициативы американских законодателей, которые ранее предложили оснастить экспортируемые ИИ-чипы механизмами отслеживания и определения местоположения. Это вызвало обеспокоенность китайских властей, так как подобные функции могут повлиять на конфиденциальность пользовательских данных в стране.

В апреле власти США временно запретили поставки H20 в Китай, но уже в июле это ограничение было снято. Несмотря на это, китайские регуляторы продолжают внимательно следить за поставками американских технологий, особенно на фоне усиливающегося давления со стороны Вашингтона.