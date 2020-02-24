Китайские власти запустили систему распознавания лиц граждан в медицинских масках

По словам представителей правительства Китая, все это делается в связи со вспышкой эпидемии коронавируса — на системе распознавания лица построено огромное количество важных для страны сервисов и проектов. И так как люди повально надели на себя маски, у властей не осталось иного варианта, кроме как усовершенствовать уже имеющуюся систему.

*”Подобный ИИ идентифицирует человека, определяя несколько ключевых точек на его лице и соединяя их вместе, образуя уникальную подпись, характерную для данного человека», — отметил аспирант Стэнфордского университета Амарджот Сингх.