Наука и технологии
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Китайские власти запустили систему распознавания лиц граждан в медицинских масках
И все опять же из-за коронавируса
В сети появилась информация о том, что китайские власти запустили новый проект с системой распознавания лиц собственных граждан в медицинских масках. Для этого искусственный интеллект, опираясь на ключевые точки вокруг глаз и носа, идентифицирует лицо человека.
По словам представителей правительства Китая, все это делается в связи со вспышкой эпидемии коронавируса — на системе распознавания лица построено огромное количество важных для страны сервисов и проектов. И так как люди повально надели на себя маски, у властей не осталось иного варианта, кроме как усовершенствовать уже имеющуюся систему.
*”Подобный ИИ идентифицирует человека, определяя несколько ключевых точек на его лице и соединяя их вместе, образуя уникальную подпись, характерную для данного человека», — отметил аспирант Стэнфордского университета Амарджот Сингх.