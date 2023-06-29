Китайские военные начали моделировать сценарии «тотальной войны» из-за напряжённости с США

Об этом рассказали наши коллеги из газеты South China Morning Post, которая сослалась на учёных, участвующих в соответствующем проекте.

Сообщается, что китайские военные включили сценарий «тотальной войны» в рамках тестирования и оценки нового оружия, учитывая повышение риска военного конфликта между Китаем и США.

«Тотальная война» предполагает мобилизацию всех доступных ресурсов, включая гражданское население, армию и национальную экономику.

Напомним, что ранее Дональд Трамп, бывший президент США, заявил о намерении достичь полной экономической независимости от Китая. Сделал он это в рамках своей свежей предвыборной кампании.