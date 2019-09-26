Китайские военные отреагировали на критику их технологий со стороны США

Так, в тематическом разделе китайской интернет-площадки Sina появилось множество вопросов, касательно того, как же стоит воспринимать подобные заявления американской стороны. Правда, в итоге вся статья свелась к набору тезисов, в которых говорилось, почему нападки США несостоятельны.

”Часто возникает ситуация, когда присутствует заводская команда послепродажного обслуживания, передача БПЛА проходит штатно, заводская команда отзывается после реализации, и вдруг беспилотник сразу же разбивается. Это говорит о низком уровне эксплуатационного мастерства ближневосточных клиентов. Да, они проходят обучение в Китае, но у них нет достаточного уровня ответственности за получаемую технику, они недостаточно активно самосовершенствуются”, — было написано в материале интернет-издания Sina.