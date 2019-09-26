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Китайские военные отреагировали на критику их технологий со стороны США

Причем достаточно сдержанно отреагировали
Минобороны США опубликовало целый доклад о том, что китайские беспилотники CH-4В имеют огромное количество различных дефектов. Так, по словам американских экспертов, дроны, произведенные в Китае, требуют ремонта и технического обслуживания еще до истечения регламентированного в документации срока. Китай уже успел дать комментарий на выпад со стороны Соединенных Штатов.

Так, в тематическом разделе китайской интернет-площадки Sina появилось множество вопросов, касательно того, как же стоит воспринимать подобные заявления американской стороны. Правда, в итоге вся статья свелась к набору тезисов, в которых говорилось, почему нападки США несостоятельны.

”Часто возникает ситуация, когда присутствует заводская команда послепродажного обслуживания, передача БПЛА проходит штатно, заводская команда отзывается после реализации, и вдруг беспилотник сразу же разбивается. Это говорит о низком уровне эксплуатационного мастерства ближневосточных клиентов. Да, они проходят обучение в Китае, но у них нет достаточного уровня ответственности за получаемую технику, они недостаточно активно самосовершенствуются”, — было написано в материале интернет-издания Sina.

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