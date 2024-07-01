Китайский аналог многоразовой ракеты SpaceX Falcon 9 рухнул во время тестового запуска

Опубликовано 01 июля 2024, 07:03
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Китайский аналог многоразовой ракеты SpaceX Falcon 9 рухнул во время тестового запускаНеприятная ситуация
Накануне, во время тестового запуска многоразовой ракеты Tianlong-3 компании Tianbing Technology, произошла авария.
Оснащенная девятью первичными двигателями, ракета неожиданно взлетела и вскоре упала, вызвав взрыв.
Тест предполагал статическое испытание на земле, однако аппарат, который должен был оставаться на стартовой площадке, поднялся в воздух, а затем упала в 1.5 км от места испытания.
К счастью, инцидент не привел к человеческим жертвам. По официальным данным, причиной аварии стала отказ структуры в месте соединения ракеты с испытательной платформой.
Напомним, что Tianlong-3 является крупнейшей китайской жидкотопливной ракетой с возможностью повторного использования, аналогичной SpaceX Falcon 9.