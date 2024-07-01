Китайский аналог многоразовой ракеты SpaceX Falcon 9 рухнул во время тестового запуска

Оснащенная девятью первичными двигателями, ракета неожиданно взлетела и вскоре упала, вызвав взрыв.

Тест предполагал статическое испытание на земле, однако аппарат, который должен был оставаться на стартовой площадке, поднялся в воздух, а затем упала в 1.5 км от места испытания.