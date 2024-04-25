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Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 07:01
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Китайский автобренд Сherry представил собственного робота-гуманоида Mornine

Пока он будет работать в автосалонах бренда
Автоконцерн Chery презентовал на международном автомобильном салоне в Пекине нового робота-гуманоида под названием Mornine.
Китайский автобренд Сherry представил собственного робота-гуманоида Mornine
© YouTube

Mornine позиционируется как консультант для фирменных магазинов, но в будущем может стать полноценным членом семьи, утверждают представители бренда.

Робот оснащен языковой моделью, которая позволяет ему распознавать человеческую речь, вести диалог с людьми и работать с письменными и голосовыми командами.

Для создания «лица» робота использовался биомиметический силиконовый материал, что позволяет Mornine имитировать человеческие эмоции, двигать мышцами, улыбаться, выражать удивление и другие реакции.

Новинка передвигается со скоростью до 4 км/ч благодаря электродвигателям и аккумулятору. Изначально Chery планирует использовать робота в собственных автосалонах, где он будет консультировать клиентов по вопросам автомобилей.

В будущем устройство научится ходить по помещению и показывать дорогу покупателям. Затем Chery планирует интегрировать в Mornine функции готовки на кухне, обучения детей, а также уборки помещений.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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#Cherry
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