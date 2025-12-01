Китайский автопроизводитель Changan займется разработкой гуманоидных роботов

На автосалоне в Гуанчжоу компания заявила, что с 2025 года начнёт выпускать прототипы собственных гуманоидных роботов. Также в первом квартале будущего года ожидается презентация первого робота для использования внутри автомобиля.

Новая дочерняя структура, согласно заявлению, будет развивать индустрию робототехники на базе технологий гуманоидных роботов. Целью является достижение взаимного усиления между интеллектуальными транспортными средствами и роботами.

Changan Auto стал очередным автопроизводителем Китая, инвестирующим в эту сферу. Ранее свои разработки представили компании BYD, Xpeng и Xiaomi.