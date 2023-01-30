Китайский беспилотник получил гиперзвуковой двигатель

Сообщается, что команда из Шанхайского института машиностроения и электротехники преодолела ряд математических трудностей, чтобы создать необычную новинку. Так, например, при гиперзвуковых скоростях традиционные уравнения полёта для ракетных двигателей могут привести к потере управления или даже к аварии.

Но группа учёных сумела разработать новый алгоритм, который упрощает процесс расчёта и позволяет с точностью прокладывать более длинную траекторию полёта.

Известно, что китайские специалисты также опирались на алгоритм NASA, созданный для проекта гиперзвукового самолёта X-33, который был прекращён в 2001 году из-за технических трудностей.

Эксперты отмечают, что данный прорыв в технологии гиперзвуковых беспилотников способен значительно повысить эффективность и стабильность полётов на большие расстояния.