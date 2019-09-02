Китайский беспилотник сломался на авиасалоне в России

По словам очевидцев, у беспилотника сломались сразу все три стойки шасси из трех, прямо во время демонстрации на общедоступной части экспозиции. Уже известно, что на момент инцидента, какого-либо внешнего воздействия на беспилотник оказано не было. Что интересно, по официальным данным на 1 сентября в расписании авиасалона МАКС-2019 не было запланировано участие китайского Wing Loong II.

Напомним, что беспилотники Wing Loong I и Wing Loong II были разработаны китайским авиакосмическим гигантом под названием Chengdu. К слову, еще в далеком 2016 году сразу два беспилотных летательных аппарата типа Wing Loong I закупили Казахские власти.