Китайский чат-бот оставил далеко позади бесплатную версию ChatGPT

При этом местные СМИ уже успели заявить, что новинка превзошла популярную модель ChatGPT во многих аспектах. За время бета-тестирования и регулярных обновлений разработчикам удалось значительно улучшить качество работы сервиса.

Основываясь на проведённых тестах с использованием бенчмарка AGIEval и набора проверочных тестов C-Eval для китайского языка, Ernie показал лучшие результаты по сравнению с моделями GPT 3.5 и GPT 4. Команда разработчиков Baidu также подтвердила эту информацию.

В настоящее время Ernie уже применяется в сервисах Baidu, включая облачные вычисления. Однако, разработчикам из Китая пришлось столкнуться с некоторыми сложностями, которые не возникают в других странах.

Из-за санкций, многие крупные компании не имеют доступа к графическим процессорам нужного уровня, а перед запуском чат-ботов они должны пройти проверку со стороны Коммунистической партии.