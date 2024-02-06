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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 20:41
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Китайский финансист купился на дипфейк своего директора и отдал мошенникам $25 млн

Его убедила реалистичность видеовстречи
В Гонконге сотрудник транснациональной финансовой компании отдал мошенникам 200 млн гонконгских долларов, или $25 млн. Его убедили в необходимости перевести такую сумму дипфейки непосредственного начальника и сотрудников.
Китайский финансист купился на дипфейк своего директора и отдал мошенникам $25 млн

© Ferra.ru

Финансиста заманили на «экстренное» совещание, на котором он общался с фальшивыми финансовым директором компании и коллегами, которые, как оказалось впоследствии, были «сделаны» из общедоступных видео этих людей и прочего контента.

Злоумышленники искусно подделали мимику, голос и манеру речи всех фейковых участников встречи. Когда речь зашла о переводе столь крупной суммы, сотрудник засомневался, но то, что все, с кем он в данный момент общается — выдумка, предположить не мог.

Окончательно он понял, что сам отдал мошенникам деньги, когда перечитал письмо «директора» с откровенно фишинговым содержанием: тот требовал провести «секретную транзакцию», якобы находясь в Великобритании, и прислал ссылку на перевод. Но осторожность оказалась запоздалой: деньги уже «ушли» мошенникам.

Источник:CNN
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#мошенники
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#Китай
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#Гонконг
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#деньги