Китайский финансист купился на дипфейк своего директора и отдал мошенникам $25 млн

Финансиста заманили на «экстренное» совещание, на котором он общался с фальшивыми финансовым директором компании и коллегами, которые, как оказалось впоследствии, были «сделаны» из общедоступных видео этих людей и прочего контента.

Злоумышленники искусно подделали мимику, голос и манеру речи всех фейковых участников встречи. Когда речь зашла о переводе столь крупной суммы, сотрудник засомневался, но то, что все, с кем он в данный момент общается — выдумка, предположить не мог.

Окончательно он понял, что сам отдал мошенникам деньги, когда перечитал письмо «директора» с откровенно фишинговым содержанием: тот требовал провести «секретную транзакцию», якобы находясь в Великобритании, и прислал ссылку на перевод. Но осторожность оказалась запоздалой: деньги уже «ушли» мошенникам.