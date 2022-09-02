Китайский генератор энергии в открытом космосе успешно испытали

Система была создана специалистами Китайской академии наук. Согласно имеющимся данным, реактор способен генерировать 1 МВт электроэнергии для питания и движения космического корабля.

Сообщается, что ещё 25 августа проект прошёл «всестороннюю оценку эффективности со стороны Министерства науки и технологий Китая». Что интересно, сначала в Сети также были опубликованы сведения об установке, но затем их оттуда удалили.

Напомним, что ещё в мае 2018 года, в рамках пресс-конференции, представители NASA объявили об успешном испытании собственного компактного ядерного реактора Kilopower. Он, в свою очередь, предназначен для лунных и марсианских пилотируемых миссий.