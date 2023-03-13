«Китайский Google» не успеет доработать свой аналог ChatGPT к анонсированной на 16 марта презентации

Исключением не стала и китайская Baidu, в первую очередь известная как «китайский Google». Компания намерена запустить собственного бота для общения на основе ИИ уже 16 марта. В его основе будет лежать нейронная сеть Ernie Bot.

Но, как стало известно, китайский IT-гигант до сих пор не смог доработать алгоритм — он всё ещё не справляется со всеми своими задачами. Более того, фирменный чат-бот компании так и находится на стадии обучения.

По словам сотрудников компании, пожелавших остаться анонимными, у них недостаточно времени для создания хорошего продукта. Нехватка процессорных мощностей также осложняет дело.

Напомним, что ранее свой аналог ChatGPT анонсировала Google. Поисковый гигант назвал его Bard. Полноценная демонстрация проекта ожидается уже в мае, в рамках Google I/O 2023.