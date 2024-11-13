Наука и технологии
Опубликовано 13 ноября 2024, 08:32
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«Китайский Google» представил ИИ для создания приложений и написания кода без навыков программирования

OpenAI, твой ход
Китайская компания Baidu, известная как «китайский Google», представила на ежегодной конференции Baidu World новые возможности для применения искусственного интеллекта.
«Китайский Google» представил ИИ для создания приложений и написания кода без навыков программирования
© Ferra

В том числе и инструменты для создания приложений и написания кода без навыков программирования.

Например, технология генерации изображений I-RAG, которая использует поисковые возможности Baidu для борьбы с проблемой «галлюцинаций», когда ИИ создаёт изображения с неверными элементами.

По словам генерального директора Baidu Робина Ли, платформа Ernie обрабатывает ежедневно около 1.5 млрд запросов и взаимодействий пользователей, что значительно выше показателя в 200 млн, зафиксированного в мае.

Речь идет в том числе и о генерации текста, ответах на вопросы и поддержку приложений с ИИ.

Кроме того, Baidu представила умные очки с ИИ-ассистентом от подразделения Xiaodu, оснащённые камерами для съёмки и функцией голосового взаимодействия.

Компания также анонсировала Miaoda, инструмент, который позволяет пользователям разрабатывать программное обеспечение, используя возможности генерации кода на основе больших языковых моделей.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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