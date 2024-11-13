«Китайский Google» представил ИИ для создания приложений и написания кода без навыков программирования

В том числе и инструменты для создания приложений и написания кода без навыков программирования.

Например, технология генерации изображений I-RAG, которая использует поисковые возможности Baidu для борьбы с проблемой «галлюцинаций», когда ИИ создаёт изображения с неверными элементами.

По словам генерального директора Baidu Робина Ли, платформа Ernie обрабатывает ежедневно около 1.5 млрд запросов и взаимодействий пользователей, что значительно выше показателя в 200 млн, зафиксированного в мае.

Речь идет в том числе и о генерации текста, ответах на вопросы и поддержку приложений с ИИ.

Кроме того, Baidu представила умные очки с ИИ-ассистентом от подразделения Xiaodu, оснащённые камерами для съёмки и функцией голосового взаимодействия.

Компания также анонсировала Miaoda, инструмент, который позволяет пользователям разрабатывать программное обеспечение, используя возможности генерации кода на основе больших языковых моделей.