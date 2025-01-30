Китайский ИИ DeepSeek R1 использует чипы Huawei для обработки данных

Это показывает, как стремительно развивается китайская индустрия искусственного интеллекта, особенно на фоне ограничений на поставки чипов NVIDIA.

Huawei Ascend 910C позиционируется как конкурент NVIDIA H100 и уже активно применяется крупнейшими китайскими компаниями, включая ByteDance и Tencent.

Массовое производство этих процессоров стартовало в I квартале 2025 года, а их стоимость заметно ниже, чем у решений NVIDIA, что делает их привлекательными для локальных разработчиков ИИ.

Ранее сообщалось, что DeepSeek использовал 50 000 H100 от NVIDIA для обучения своего R1.

Однако переход на Huawei Ascend позволяет компании снизить зависимость от западных технологий и продолжать развитие в условиях санкционного давления.