Китайский ИИ оказался умнее флагманского GPT-4 Turbo

Этот ИИ демонстрирует лучшие результаты в языковых возможностях, математических вычислениях и написании кода, а также выделяется в мультимодальных задачах, понимая один тип ввода и предоставляя другую форму вывода в качестве ответа, например, принимая текстовую подсказку и создавая изображение.

GPT-4 Turbo, обновленная версия GPT-4, используется для работы ChatGPT и считается одним из самых мощных инструментов искусственного интеллекта с момента его выпуска в ноябре 2023 года.

Однако, несмотря на отсутствие единого стандартизированного метода сравнения LLM друг с другом и общедоступной базы данных для оценки различных частных систем ИИ, Spark v3.5 от iFlytek демонстрирует значительные достижения в области искусственного интеллекта. В том числе превосходя конкурента от OpenAI.