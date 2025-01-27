Китайский ИИ-стартап DeepSeek обогнал ChatGPT по скачиванию в App Store

Модель ИИ DeepSeek считается конкурентоспособной с последними разработками OpenAI, а ее разработка обошлась значительно дешевле. Это привело к скачкам акций китайских технологических компаний, таких как Iflytek, и падению стоимости акций производителей чипов, например, Advantest, которые могут пострадать от снижения спроса на ускорители ИИ от Nvidia.

Инвестор Марк Андриссен назвал DeepSeek «одним из самых впечатляющих прорывов», отметив прозрачность работы его ИИ. Приложение продемонстрировало, как оно показывает свои размышления и решения, отвечая на запросы пользователей. Этот подход получил высокую оценку в отзывах на платформах Apple и Google.

Компания DeepSeek, основанная Лянем Вэнфэном, использует открытую модель ИИ, что заставляет пересмотреть миллиардные расходы на разработку ИИ-систем у крупных американских компаний. В то время как стоимость разработки и потребления энергии этой модели пока не раскрыта, DeepSeek утверждает, что ее стоимость составляет лишь малую часть затрат, характерных для OpenAI.