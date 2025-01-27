Наука и технологии
Опубликовано 27 января 2025, 11:51
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Китайский ИИ-стартап DeepSeek обогнал ChatGPT по скачиванию в App Store

Что поставил под сомнение лидерство США в технологиях
Китайский ИИ-стартап DeepSeek с его одноименным помощником захватил первое место по скачиваниям в App Store, обогнав такие популярные приложения, как ChatGPT. Это вызвало беспокойство в Кремниевой долине, поставив под сомнение продолжающееся лидерство США в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
Китайский ИИ-стартап DeepSeek обогнал ChatGPT по скачиванию в App Store
© DeepSeek

Модель ИИ DeepSeek считается конкурентоспособной с последними разработками OpenAI, а ее разработка обошлась значительно дешевле. Это привело к скачкам акций китайских технологических компаний, таких как Iflytek, и падению стоимости акций производителей чипов, например, Advantest, которые могут пострадать от снижения спроса на ускорители ИИ от Nvidia.

Инвестор Марк Андриссен назвал DeepSeek «одним из самых впечатляющих прорывов», отметив прозрачность работы его ИИ. Приложение продемонстрировало, как оно показывает свои размышления и решения, отвечая на запросы пользователей. Этот подход получил высокую оценку в отзывах на платформах Apple и Google.

Компания DeepSeek, основанная Лянем Вэнфэном, использует открытую модель ИИ, что заставляет пересмотреть миллиардные расходы на разработку ИИ-систем у крупных американских компаний. В то время как стоимость разработки и потребления энергии этой модели пока не раскрыта, DeepSeek утверждает, что ее стоимость составляет лишь малую часть затрат, характерных для OpenAI.