Китайский интернет-суд признал ИИ нарушителем авторского права

Опубликовано 27 февраля 2024, 06:00
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Китайский интернет-суд признал ИИ нарушителем авторского праваВ Гуанчжоу
Гуанчжоуский интернет-суд подтвердил решение по делу о нарушении авторских прав генеративным искусственным интеллектом (AI). Компания, предоставляющая услуги AI, была признана виновной в нарушении прав на воспроизведение и адаптацию, касающихся произведений по мотивам персонажей Ultraman.
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Компания-заявитель, владелец авторских прав на персонажей Ultraman, заключила соглашение об эксклюзивной лицензии с компанией-ответчиком. Однако в процессе предоставления услуг по созданию изображений AI компания-ответчик производила существенно похожие изображения на персонажей Ultraman.
В ходе разбирательства было установлено, что изображения, созданные AI компании-ответчика, сильно похожи с оригинальными персонажами Ultraman. Суд присудил компенсацию в размере 1380 долларов за экономический ущерб, включая расходы на доказательства.
Это решение признано представительным и инновационным в судебной практике Китая.
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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