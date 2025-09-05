Китайский ИТ-гиганты продолжили заказывать чипы NVIDIA H20, несмотря на давление властей

Модель H20 — это специальная версия, адаптированная под американские экспортные ограничения. Интерес к ней в Китае сохраняется из-за дефицита конкурентных решений от HUAWEI и Cambricon.

По данным собеседников агентства, производительность и экосистема NVIDIA всё ещё значительно превосходят местные аналоги. Компании внимательно следят и за разработкой нового чипа B30A на архитектуре Blackwell.

Если его одобрят для экспорта, стоимость может составить вдвое дороже H20 — до $20 000 за штуку. Но производительность, по слухам, окажется в шесть раз выше.

Китайские регуляторы ранее вызывали представителей Tencent и ByteDance для объяснений по поводу закупок H20, но официального запрета на использование продукции NVIDIA не последовало.

Между тем сама компания оценивает китайский рынок в $50 млрд и уже располагает запасом до 700 000 чипов для поставок.