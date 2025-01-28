Китайский компания UBTech запустит серийное производство роботов-гуманоидов

Опубликовано 28 января 2025, 03:001 мин.
Китайский компания UBTech запустит серийное производство роботов-гуманоидовДля работы на производствах
Китайская компания UBTech Robotics, занимающаяся разработкой роботов-гуманоидов, анонсировала начало серийного производства своих моделей к концу года. В этом году планируется выпустить от 500 до 1000 роботов Walker S Series для крупных клиентов, включая автомобильные заводы, поставщика Apple Foxconn и логистическую компанию SF Express.
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Основное внимание UBTech в настоящее время сосредоточено на промышленности. Компания видит высокий спрос на роботов для решения проблемы нехватки рабочей силы на производствах. Как заявил Майкл Там, директор по бренду компании, роботы в таких условиях работают в более простых и стабильных условиях, чем в домашних. На данный момент гуманоиды недостаточно умны для эффективного использования в быту.
UBTech, основанная в 2012 году и ставшая публичной в 2023 году, уже использует свою модель Walker S1 на заводах крупных автомобильных производителей. В этом году компания планирует представить обновленную модель Walker S2 с улучшенными характеристиками — легче и прочнее.
Источник:South China Morning Post
Автор:Булат Кармак
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