Китайский компания UBTech запустит серийное производство роботов-гуманоидов

Основное внимание UBTech в настоящее время сосредоточено на промышленности. Компания видит высокий спрос на роботов для решения проблемы нехватки рабочей силы на производствах. Как заявил Майкл Там, директор по бренду компании, роботы в таких условиях работают в более простых и стабильных условиях, чем в домашних. На данный момент гуманоиды недостаточно умны для эффективного использования в быту.

UBTech, основанная в 2012 году и ставшая публичной в 2023 году, уже использует свою модель Walker S1 на заводах крупных автомобильных производителей. В этом году компания планирует представить обновленную модель Walker S2 с улучшенными характеристиками — легче и прочнее.