Китайский конкурент Razer и HyperX: в Россию пришёл производитель люксовых мышей и клавиатур

Китайский конкурент Razer и HyperX: в Россию пришёл производитель люксовых мышей и клавиатурИнтересно будет посмотреть, приживётся ли он в стране
Пока некоторые бренды покидают российский рынок, часть производителей, наоборот, наконец-то на него приходят. Одним из них является бренд премиальных компьютерных аксессуаров из Китая — Dareu.
На первом этапе мышки, клавиатуры и остальную продукцию компании можно будет встретить лишь в магазинах сети «М.Видео–Эльдорадо». Об этом рассказали представители ритейлера.
Стоит отметить, что в этот раз речь идёт именно что об официальных поставках. Ранее устройства Dareu можно было встретить на онлайн-площадках, но этим занимались небольшие продавцы в частном порядке.
Dareu закупает продукцию у подрядчиков, но оформляет её в собственном дизайне, чтобы выделиться на фоне аналогов. Например, бренд выпускает аксессуары в экзотических цветах в серийных моделях, При этом ни экстремальной автоматизации или точности работы в играх, ни выделяющейся на фоне конкурентов долговечности марка не предлагает.
Напомним, что Dareu основали в 2006 году. При этом на сегодняшний день производитель занимает третье место по продажам в Китае, уступая лишь Logitech и Cherry.