Китайский конкурент Razer и HyperX: в Россию пришёл производитель люксовых мышей и клавиатур

На первом этапе мышки, клавиатуры и остальную продукцию компании можно будет встретить лишь в магазинах сети «М.Видео–Эльдорадо». Об этом рассказали представители ритейлера.

Стоит отметить, что в этот раз речь идёт именно что об официальных поставках. Ранее устройства Dareu можно было встретить на онлайн-площадках, но этим занимались небольшие продавцы в частном порядке.